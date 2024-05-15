Онкопрепарат «Эндоксан» исчез из российских аптек

Зарубежный препарат «Эндоксан» с действующим веществом циклофосфамид, показанный для терапии онкогематологических и онкологических заболеваний, исчез из российских аптек, пишут «Известия» со ссылкой на анализ соответствующих сайтов-агрегаторов.

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Отмечается, что препарат отсутствует минимум в 50 российских регионах, нет в продаже и его полных российских аналогов.

Вместе с тем в Минздраве указали на доступность отечественных дженериков и альтернативных режимов лечения. В свою очередь эксперты заявляют, что данного лекарства действительно не хватает, особенно в форме таблеток, которые, по мнению врачей, очень удобны для паллиативных пациентов.

Ранее в Минздраве сообщили, что ограничение продажи йода в российских аптеках было вызвано технической ошибкой.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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