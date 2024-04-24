Минздрав РФ объяснил ограничение продажи раствора йода

Ограничение продажи йода в российских аптеках было вызвано технической ошибкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы Минздрава России Алексея Кузнецова.

По его словам, в результате этого лекарство попало в перечень препаратов предметно-количественного учета. В настоящее время ошибка оперативно исправлена. «Все разъяснения оператору системы маркировки даны», – отметил Кузнецов.

До этого Минздрав составил письмо, в котором говорилось, что спиртовой раствор йода будет продаваться только по рецептам от врача, а аптеки должны организовать особые условия его хранения.

Ранее врач назвала бесполезной для организма йодовую сетку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

