Минздрав РФ объяснил ограничение продажи раствора йода
Ограничение продажи йода в российских аптеках было вызвано технической ошибкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы Минздрава России Алексея Кузнецова.
По его словам, в результате этого лекарство попало в перечень препаратов предметно-количественного учета. В настоящее время ошибка оперативно исправлена. «Все разъяснения оператору системы маркировки даны», – отметил Кузнецов.
До этого Минздрав составил письмо, в котором говорилось, что спиртовой раствор йода будет продаваться только по рецептам от врача, а аптеки должны организовать особые условия его хранения.
Ранее врач назвала бесполезной для организма йодовую сетку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru