Онколог перечислил нетипичные симптомы рака
Усталость, появляющаяся по утрам, и апатия могут быть признаками развивающегося онкологического заболевания. Об этом рассказал онколог, химиотерапевт Андрей Базылев в интервью «Пятому каналу».
Кроме того, эксперт предупредил, что об опасной болезни могут также сигнализировать быстрая утомляемость и одышка при минимальной физической нагрузке. Базылев рекомендовал при таких симптомах обратиться к врачу.
По словам специалиста, тревожные симптомы говорят не только об онкологии, но и о других проблемах со здоровьем, в том числе падении гемоглобина или отравлении, отмечает РИА ФАН.
Онколог подчеркнул, что подобные проявления — признак нарушения работы организма, пишет Ura.ru.
«Это говорит о том, что работа организма нарушена, и необходимо обследование, чтобы выявить причину и быстро ее устранить», — заключил эксперт.
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