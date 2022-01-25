Онколог перечислил нетипичные симптомы рака

Кроме того, эксперт предупредил, что об опасной болезни могут также сигнализировать быстрая утомляемость и одышка при минимальной физической нагрузке. Базылев рекомендовал при таких симптомах обратиться к врачу.

По словам специалиста, тревожные симптомы говорят не только об онкологии, но и о других проблемах со здоровьем, в том числе падении гемоглобина или отравлении, отмечает РИА ФАН.

Онколог подчеркнул, что подобные проявления — признак нарушения работы организма, пишет Ura.ru.

«Это говорит о том, что работа организма нарушена, и необходимо обследование, чтобы выявить причину и быстро ее устранить», — заключил эксперт.

