Суд отказал во взыскании 47 миллионов рублей с помощницы Блиновской

Арбитражный суд Москвы отклонил требование финансового управляющего Елены Блиновской о взыскании около 47 миллионов рублей с ее помощницы Полины Видовской. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд не признал незаконными переводы со счета Блиновской в пользу Видовской и отказался применять последствия недействительности сделок. Управляющий Мария Ознобихина настаивала на возврате всей суммы, однако эти требования удовлетворены не были.