Суд отказал во взыскании 47 миллионов рублей с помощницы Блиновской

Арбитражный суд Москвы отклонил требование финансового управляющего Елены Блиновской о взыскании около 47 миллионов рублей с ее помощницы Полины Видовской. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд не признал незаконными переводы со счета Блиновской в пользу Видовской и отказался применять последствия недействительности сделок. Управляющий Мария Ознобихина настаивала на возврате всей суммы, однако эти требования удовлетворены не были.

В деле о банкротстве Блиновской оспаривают переводы на 42 миллиона рублей

Видовская пояснила, что официально работала младшей личной помощницей и выполняла поручения Блиновской и ее мужа, включая оплату счетов, услуг и расходов семьи. По ее словам, все операции проходили через бухгалтерию, а в подтверждение она представила переписку с указаниями по платежам.

Блиновская признана банкротом в ноябре 2024 года, а в марте 2025 года суд приговорил ее к пяти годам колонии, штрафу 1 миллион рублей и запрету на коммерческую деятельность сроком на четыре года. Также с нее взыскали 587 миллионов рублей в доход государства, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
