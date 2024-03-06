Онколог Черемушкин заявил о смертельной опасности сидячего образа жизни
Малоподвижный образ жизни может стать одной из причиной развития ряда заболеваний, в том числе рака. Об этом в разговоре с «ФедералПресс» заявил врач-онколог Евгений Черемушкин.
По его словам, из-за малоподвижного образа жизни могут нарушиться функции кишечника, что, в свою очередь, может привести к хроническому воспалению, которое может обернуться предраковым состоянием.
«Подвижный образ жизни помогает кишечнику нормально функционировать. А если вы сидите, то нарушается функция», - заключил Черемушкин.
Ранее главный онколог Республики Марий Эл Анжелика Желаева заявила, что 90% онкозаболеваний поддаётся лечению, если они были обнаружены на ранних стадиях, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru