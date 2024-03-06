Онколог Черемушкин заявил о смертельной опасности сидячего образа жизни

По его словам, из-за малоподвижного образа жизни могут нарушиться функции кишечника, что, в свою очередь, может привести к хроническому воспалению, которое может обернуться предраковым состоянием.

«Подвижный образ жизни помогает кишечнику нормально функционировать. А если вы сидите, то нарушается функция», - заключил Черемушкин.

Ранее главный онколог Республики Марий Эл Анжелика Желаева заявила, что 90% онкозаболеваний поддаётся лечению, если они были обнаружены на ранних стадиях, сообщает RT.