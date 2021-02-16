Онищенко заявил, что детей можно не прививать от коронавируса

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что привиться от коронавируса необходимо группам риска, сообщает РИА Новости.

По его мнению, детей от COVID-19 можно не прививать.

«Детей мы не прививаем, они у нас отдельно. Потому что дети болеют, как правило, достаточно легко, слава богу, без таких тяжелых, трагических последствий», - добавил депутат.

Онищенко также отметил, что главными распространителями коронавируса являются молодёжь и экономически активное население, которые болеют в лёгкой или бессимптомной форме.

Ранее депутат рекомендовал россиянам носить маски в общественных местах в сезон подъёма заболеваемости респираторными инфекциями, сообщает RT. По словам Онищенко, защищаться также следует гражданам, переболевшим коронавирусом или прошедшим вакцинацию, у которых выработался иммунитет.

