Онищенко заявил, что детей можно не прививать от коронавируса
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что привиться от коронавируса необходимо группам риска, сообщает РИА Новости.
По его мнению, детей от COVID-19 можно не прививать.
«Детей мы не прививаем, они у нас отдельно. Потому что дети болеют, как правило, достаточно легко, слава богу, без таких тяжелых, трагических последствий», - добавил депутат.
Онищенко также отметил, что главными распространителями коронавируса являются молодёжь и экономически активное население, которые болеют в лёгкой или бессимптомной форме.
Ранее депутат рекомендовал россиянам носить маски в общественных местах в сезон подъёма заболеваемости респираторными инфекциями, сообщает RT. По словам Онищенко, защищаться также следует гражданам, переболевшим коронавирусом или прошедшим вакцинацию, у которых выработался иммунитет.
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