«Мы сверхдержава!»: Поддержавший Дерипаску Онищенко призвал россиян «пахать»
Россияне должны больше работать и не смотреть на пример "карликовых" государств, заявил НСН Геннадий Онищенко.
В таком государстве, как Россия, ввести четырехдневную рабочую неделю невозможно, а необходимо, наоборот, «пахать», рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
Российский миллиардер Олег Дерипаска предложил россиянам в своем Telegram-канале перейти на график «с восьми до восьми» с понедельника по субботу, чтобы пройти трансформацию и преодолеть экономический кризис в стране и в мире. Онищенко целиком поддержал эту инициативу.
«Я горячо поддержал Дерипаску, когда он предложил работать 6 дней в неделю. Все возмущаются! А что сказал Дерипаска? Что мир стоит на пороге кризиса из-за войн, из-за президента США. Но этот путь тяжелой трансформации придётся пройти, и желательно как можно быстрее. А ресурсов у России не так много. Точнее, он один, и связан с нашей национальной особенностью: уметь собраться и работать больше. И чем быстрее мы сами пройдем этот новый график, тем будет лучше. А вот работать шестидневку с 8 до 20 часов — это фигура речи. Это значит, что нам нужно “пахать”. А что, нам не надо работать? А посмотрите, наши здоровые ребята, сотни тысяч, воюют — они там что, по четырехдневке это делают, или как? Они пашут, головы свои кладут! А мы здесь сидим такие расслабленные. Подавай нам четырехдневку, говорят либералы! В пример приводят Финляндию, Норвегию, но это карликовые государства, а мы сверхдержава! Мы с Китаем и США определяем мировую политику. Британцы – это шелупень, а Финляндии скоро не будет как государства, у них даже своей валюты нет. Я почему Дерипаску поддерживаю? Да, он олигарх, миллиардер. Но он сделал состояние на агробизнесе, строительстве и высокотехнологическом бизнесе. Он не нефть воровал и газ, поэтому я ему доверяю! Он сидит дома и об этом говорит. Он-то пашет!», — подчеркнул он.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила НСН, что думают в Госдуме по поводу увеличения рабочего дня в России.
- Миллиардов больше нет: От каких видов спорта откажутся букмекеры
- СВР: В ЕС тайно прорабатывают возможность производства ядерного оружия
- Элитная ненависть: Немецкий политолог Рар не увидел бытовой русофобии в Европе
- «Бабушка сказала»: Когда в Москву придут «черемуховые» холода
- Мирошник заявил, что стороны урегулирования не отказываются от переговоров по Украине
- Григоренко: Более 20 млн россиян пользуются ИИ
- Лавров анонсировал открытие четырех посольств России в странах Африки
- Онищенко рассказал, как работают новые российские вакцины от рака
- Востоковед не поверил в перемирие между Трампом и Ираном