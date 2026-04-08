В таком государстве, как Россия, ввести четырехдневную рабочую неделю невозможно, а необходимо, наоборот, «пахать», рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

Российский миллиардер Олег Дерипаска предложил россиянам в своем Telegram-канале перейти на график «с восьми до восьми» с понедельника по субботу, чтобы пройти трансформацию и преодолеть экономический кризис в стране и в мире. Онищенко целиком поддержал эту инициативу.