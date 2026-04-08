СВР: В ЕС тайно прорабатывают возможность производства ядерного оружия

СВР обратила внимание, что Германия, Италия, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Швеция, Испания уже обладают значимыми компетенциями в создании отдельных компонентов ядерного оружия.

«Эти страны располагают гражданским и военным промышленным потенциалом для производства... На их территориях хранится большое количество облученного ядерного топлива с выводимых из эксплуатации энергоблоков АЭС. Имеется возможность его несанкционированного извлечения из хранилищ для дальнейшего выделения плутония, пригодного для изготовления атомной бомбы», - указала спецслужба.

В ведомстве добавили, что в ФРГ могут почти за месяц скрыто получить в лабораториях оружейный плутоний, которого хватит для одного ядерного взрывного устройства. Кроме того, немецкие специалисты способны в течение недели получить оружейный уран для такой бомбы.

СВР призвала власти США и других стран мира сделать все возможное, чтобы не допустить создания ЕС ядерного оружия и нового витка глобальной ядерной гонки.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о недопустимости получения Украиной ядерного оружия.

