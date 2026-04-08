СВР: В ЕС тайно прорабатывают возможность производства ядерного оружия
Власти Евросоюза начали тайно прорабатывать вопрос о создании собственного потенциала производства ядерного оружия. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
По ее данным, Брюссель ведет работу якобы для сдерживания российской угрозы, пишет RT. ЕС нацелен на скрытое формирование своей ядерно-оружейной промышленной базы, а также подготовку общественности к принятию политического решения об обретении такого вооружения. Как отметили в СВР, Великобритания и Франция будут налаживать более тесную координацию национальных ядерных доктрин, в дальнейшем будет официально оформлена общеевропейская доктрина ядерного сдерживания, опирающаяся на военно-технические потенциалы двух стран и финансовые и инфраструктурные вклады других государств ЕС, которые не имеют ядерного оружия. Одновременно Брюссель зарезервирует себе возможность создать полностью автономное командование ядерными силами.
СВР обратила внимание, что Германия, Италия, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Швеция, Испания уже обладают значимыми компетенциями в создании отдельных компонентов ядерного оружия.
«Эти страны располагают гражданским и военным промышленным потенциалом для производства... На их территориях хранится большое количество облученного ядерного топлива с выводимых из эксплуатации энергоблоков АЭС. Имеется возможность его несанкционированного извлечения из хранилищ для дальнейшего выделения плутония, пригодного для изготовления атомной бомбы», - указала спецслужба.
В ведомстве добавили, что в ФРГ могут почти за месяц скрыто получить в лабораториях оружейный плутоний, которого хватит для одного ядерного взрывного устройства. Кроме того, немецкие специалисты способны в течение недели получить оружейный уран для такой бомбы.
СВР призвала власти США и других стран мира сделать все возможное, чтобы не допустить создания ЕС ядерного оружия и нового витка глобальной ядерной гонки.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о недопустимости получения Украиной ядерного оружия.
- Миллиардов больше нет: От каких видов спорта откажутся букмекеры
- СВР: В ЕС тайно прорабатывают возможность производства ядерного оружия
- Элитная ненависть: Немецкий политолог Рар не увидел бытовой русофобии в Европе
- «Мы сверхдержава!»: Поддержавший Дерипаску Онищенко призвал россиян «пахать»
- «Бабушка сказала»: Когда в Москву придут «черемуховые» холода
- Мирошник заявил, что стороны урегулирования не отказываются от переговоров по Украине
- Григоренко: Более 20 млн россиян пользуются ИИ
- Лавров анонсировал открытие четырех посольств России в странах Африки
- Онищенко рассказал, как работают новые российские вакцины от рака
- Востоковед не поверил в перемирие между Трампом и Ираном