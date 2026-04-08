Песков: Профильные службы занимаются нормализацией работы интернета
8 апреля 202612:58
Специалисты проводят мероприятия по нормализации работы интернета и VPN-сервисов в России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля констатировал, что перебои со связью, интернетом продолжаются, Сеть и различные ресурсы работают нестабильно.
«Мы знаем, что... соответствующие службы занимаются нормализацией работы интернета», - указал Песков.
Ранее в РФ зафиксировали два сбоя в работе интернета. Россияне сообщали о неполадках у банков, интернет-сервисов и мобильных операторов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
