Песков: Профильные службы занимаются нормализацией работы интернета

Специалисты проводят мероприятия по нормализации работы интернета и VPN-сервисов в России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля констатировал, что перебои со связью, интернетом продолжаются, Сеть и различные ресурсы работают нестабильно.

«Мы знаем, что... соответствующие службы занимаются нормализацией работы интернета», - указал Песков.

Ранее в РФ зафиксировали два сбоя в работе интернета. Россияне сообщали о неполадках у банков, интернет-сервисов и мобильных операторов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
