Онищенко пожаловался на «нежелающих запрячь лошадь и ревакцинироваться» москвичей
Заслуженный врач России отметил, что москвичи не относятся к вопросу ревакцинации серьезно, поэтому принимать меры должны работодатели.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил о нежелании москвичей серьезно относиться к вопросу ревакцинации от коронавируса.
«Число людей, подлежащих ревакцинации, увеличилось, не хотят вакцинироваться. Мотивы: «вот, сейчас надо ехать в другую поликлинику». Это ж надо запрячь лошадь, накормить ее и ехать куда-то целый день терять, нет, это две остановки дальше на метро проехать. Нам надо всем миром решать проблему, учитывая почти генетическую леность москвичей, я бы еще обратился к работодателям. Хотите вы платить больничные листы – платите, а лучше организуйте в офисе прививочный пункт, московское здравоохранение откликнется на это», - отметил он.
В медучреждениях России вернулся масочный режим, Бурятия первой из регионов вернула масочный режим в общественных местах. Москвичи вновь выстроились в очереди на ПЦР-анализы на ковид, а в аптеках продажи экспресс-тестов на коронавирус в среднем выросли в 2,5 раза. При этом в России уже подтверждены несколько случаев нового штамма коронавируса «дельтакрон».
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