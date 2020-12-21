Онищенко рассказал о влиянии новогодних каникул на эпидемический процесс
Новогодние каникулы позволят сдержать эпидемический процесс, так как большинство россиян планирует провести их дома, считает академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Депутат отметил, что отсутствие новогодних гуляний в этом году позволит сдержать уровень заболеваемости COVID-19 в России. Он напомнил, что в прошлом году в Москве на перекрытой для новогодних гуляний улице Тверская одновременно находилась «по меньшей мере сотня тысяч людей».
Онищенко выразил надежду, что нахождение россиян дома в период новогодних праздников «укрепит семьи и сдержит эпидемический процесс».
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