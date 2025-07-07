Розовый лишай должен стать еще одним напоминанием для любителей экзотического отдыха, что для туризма необходимо выбирать внутрироссийские направления, само же заболевание, хоть и неприятное, но не должно вызывать серьезных опасений — оно даже может пройти самостоятельно. Об этом НСН заявил заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко.

Роспотребнадзор активно мониторит эпидемиологическую обстановку, связанную с увеличением случаев розового лишая в Таиланде, сообщили в пресс-службе ведомстве. Кроме того, рекомендуется в случае появления симптомов — кашля, температуры, сыпи, насморка, жидкого стула и боли в горле — немедленно обращаться в больницу. Онищенко назвал розовый лишай неприятным, но не смертельным экзотическим заболеванием, которое может пройти самостоятельно.