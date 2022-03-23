Офтальмолог объяснил, о каких проблемах со здоровьем говорят «мушки в глазах»

Врач-офтальмолог Владимир Боров заявил, что летающие мушки или плавающие помутнения перед глазами появляются в результате возрастных изменений, сообщает «Вечерняя Москва».

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По его словам, они возникают при направлении взгляда на светлый фон или яркий свет, и сами по себе не являются признаками ухудшения зрения, однако есть и исключения.

Он добавил, что в группу риска входят близорукие люди старше 50 лет, так как с возрастом «быстрее происходят распад стекловидного тела глаза и разрыв коллагена в органе».

«Возникает деструкция стекловидного тела. В отдельных случаях подобные явления возникают вследствие мигреневых приступов, сахарного диабета, глазных травм, различных кристалловидных отложений в стекловидном теле», - поянил врач.

Боров добавил, что существующие препараты не могут полностью устранить проблему, но способны снизить показатели помутнения.

Ранее профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова заявила, что вредно смотреть и на воду, которая отражает солнечные лучи, сообщает RT.

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ФОТО: Изображение Alexas_Fotos с сайта Pixabay
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