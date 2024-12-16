«Одна конфетка на весь праздник!»: Диетолог призвала готовить домашние сладости на Новый год
Пора перестать относиться к Новому году, как к поводу вдоволь наесться сладким, потому что потом у нас в праздники переполнены все больницы, заявила НСН Марият Мухина.
Лучше готовить домашние сладости из банана, орехов, фиников и хлопьев, они полезные и не отразятся на здоровье, как современные «сахарные бомбы» из новогодних наборов. Об этом в беседе с НСН рассказала диетолог Марият Мухина.
Россияне активно скупают новогодние сладости, следует из данных торговых площадок. На них тратят как минимум 700–800 рублей, пишут «Известия». Так, в этом году средний чек на детские праздничные наборы сладостей вырос на 12–13%. Мухина подчеркнула, что в одной современной конфете содержится столько вредных компонентов, что ее норма – одна конфетка в день.
«Норма сладких быстрых углеводов - 50 грамм. С учетом того, что в новогодних сладостях будут содержаться еще трансжиры, ароматизаторы, то можно на этом остановиться. Это, по сути, одна конфетка. Вот вам и весь праздник. У нас в новогодние праздники все больницы переполнены от ургентных пациентов, у которых то камень застрял в протоках, то сахар поднялся, отравления всевозможные, воспаляются аппендициты. Это все от пищевых передозировок. Нужно уже прекращать относиться к празднику, как будто это единственный шанс поесть сладости. Мы уже пришли к тому, что есть такое заболевание, как сахарное лицо. Это когда белки дермы лица гликируются, то есть портятся углеводами, поэтому лицо становится усталым, обрюзгшим, не в соответствии с паспортным возрастом. Женщины очень подвержены этому, потому что у них часто отечно-деформационный тип старения. Также в сладостях есть трансжиры, пальмовое масло, спреды, которые не просто способствуют нарушению инсулинового обмена, но и провоцируют всевозможные атеросклерозы, сосудистые катастрофы», - рассказала она.
Мухина посоветовала «не лениться» и уделить время приготовлению домашних сладостей, а заодно и приятно провести время с близкими.
«Готовьте себе правильные сладости, уделите время, сделайте конфеты из фиников, с добавлением банана, хлопьев. Очень полезна трегалоза, это такой же дисахарид, но он не нагружает инсулиновую систему. Покупайте живые сладости на натуральном мармеладе, желатине, из фруктов, но без сахара. Обваливайте все это в кокосовой стружке, с орехами и курагой. Существуют всевозможные рецепты. Все это можно красиво завернуть в обертку и подать на стол. Таких полезных конфет мы можем съесть гораздо больше, и 3, и 5. Это как раз сближает, можно заодно пообщаться с детьми, рассказать им про обмен веществ», - подытожила она.
Ранее ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН (ИОНХ РАН) выяснили, что популярные консерванты сорбат кальция (Е203), сорбат калия (Е202) и сорбат натрия (Е201) устойчивы к нагреванию и УФ-облучению, поэтому безопасны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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