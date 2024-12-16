«Одна конфетка на весь праздник!»: Диетолог призвала готовить домашние сладости на Новый год

«Норма сладких быстрых углеводов - 50 грамм. С учетом того, что в новогодних сладостях будут содержаться еще трансжиры, ароматизаторы, то можно на этом остановиться. Это, по сути, одна конфетка. Вот вам и весь праздник. У нас в новогодние праздники все больницы переполнены от ургентных пациентов, у которых то камень застрял в протоках, то сахар поднялся, отравления всевозможные, воспаляются аппендициты. Это все от пищевых передозировок. Нужно уже прекращать относиться к празднику, как будто это единственный шанс поесть сладости. Мы уже пришли к тому, что есть такое заболевание, как сахарное лицо. Это когда белки дермы лица гликируются, то есть портятся углеводами, поэтому лицо становится усталым, обрюзгшим, не в соответствии с паспортным возрастом. Женщины очень подвержены этому, потому что у них часто отечно-деформационный тип старения. Также в сладостях есть трансжиры, пальмовое масло, спреды, которые не просто способствуют нарушению инсулинового обмена, но и провоцируют всевозможные атеросклерозы, сосудистые катастрофы», - рассказала она.

Мухина посоветовала «не лениться» и уделить время приготовлению домашних сладостей, а заодно и приятно провести время с близкими.