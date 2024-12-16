Собянин: Первые новогодние подарки доставлены из Москвы на новые территории
Волонтеры Москвы отвезли и вручили детям из новых регионов России 30 тысяч подарков. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, ребятам из новых регионов передали новогодние сладости.
«Московские волонтеры отвезли и вручили 30 тыс. подарков ребятам, которые находятся в больницах, детских домах, реабилитационных центрах. Навестили детские сады, школы, семьи военнослужащих и детей с инвалидностью, многодетные семьи», – написал Собянин в своем Telegram-канале.
По словам мэра Москвы, доставка подарков к Новому году в новые регионы РФ стала традицией. Столичная молодежь занимается этим третий год подряд.
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