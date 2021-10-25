Одеваться по сезону: врач посоветовал следить за погодой в локдаун
По словам Александра Карабиненко, многие недооценивают значение теплой одежды для сохранения здоровья.
Долгие прогулки и отдых на свежем воздухе полезны только в том случае, если человек не мерзнет, напомнил доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Такой совет доктор дал в преддверии режима нерабочих дней с 28 октября по 8 ноября. В Москве в этот период кафе и рестораны будут работать только на вынос, работа кинотеатров, развлекательных и торговых центров будет приостановлена.
«Один локдаун мы уже пережили, и этот переживем. Каждый время проводит по своим возможностям. Локдаун на это тоже мало влияет. Кто-то хочет читать, кто-то хочет гулять или отдыхать на воздухе, куда-то поехать. Я понимаю, что передвижение, особенно пожилым людям, будет затруднено. Но, тем не менее, люди найдут себе какое-то занятие. Сказать за всех и каждого я не могу. Чтобы не заболеть, одеваться надо по сезону, ходить в нормальных одеяниях, а не с голыми ногами. Люди по-разному сложены: кто-то заботится о своем здоровье, кто-то плюет на это дело, особенно молодежь. Вряд ли мои советы будут полезны молодым людям. Они все равно радио не слушают, телевизор не смотрят. Так что пусть это останется на откуп каждому. Главное, одевайтесь согласно погоде!» - заключил врач.
Ранее синоптики предупредили жителей центральной части России о самой низкой температуре месяца 25 октября. В Москве ночные температуры в ночь на понедельник упали до -1 градуса.
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