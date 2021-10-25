Одеваться по сезону: врач посоветовал следить за погодой в локдаун

Долгие прогулки и отдых на свежем воздухе полезны только в том случае, если человек не мерзнет, напомнил доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Такой совет доктор дал в преддверии режима нерабочих дней с 28 октября по 8 ноября. В Москве в этот период кафе и рестораны будут работать только на вынос, работа кинотеатров, развлекательных и торговых центров будет приостановлена.