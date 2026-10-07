Наблюдать за зрением ребенка стоит с первого года его жизни, а если миопию (аномалия, когда человек плохо видит вдаль — прим. НСН) установили, то обследоваться надо каждые шесть месяцев. Об этом НСН рассказала врач-офтальмолог Наталья Шилова.

Гонконгская ассоциация офтальмологов опубликовала прогноз, согласно которому уже через два года почти две трети восьмилетних жителей города столкнутся с близорукостью. Специалисты связывают это с сокращением так называемого запаса дальнозоркости — физиологического резерва, который в норме откладывает наступление миопии у детей. Тем временем, как пишет Report, в Бельгии к 2050 году почти 1 млн детей могут страдать близорукостью. Шилова раскрыла, с какого возраста и как часто нужно водить ребёнка к офтальмологу.

«Наблюдение за состоянием глаз начинается уже на первом году жизни. Примерно к трём годам можно оценивать зрение каждого глаза с помощью подходящих по возрасту тестов. Частота дальнейших осмотров зависит от результатов обследования. Для контроля риска близорукости в дошкольном и школьном возрасте я рекомендую ориентироваться на ежегодный осмотр. При уже установленной миопии контроль обычно нужен каждые шесть месяцев, иногда чаще. Если ребёнок начал щуриться, приближать предметы к лицу или хуже видеть доску, осмотр нужен вне графика. Отсутствие жалоб не гарантирует нормального зрения: дети не всегда понимают, что видят хуже, чем могли бы», — раскрыла она.