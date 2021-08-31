Бремя «короны»: Мурашко раскрыл страшные последствия «долгого ковида»

Так называемый «долгий ковид» у пациентов, которые перенесли коронавирус, может сохраняться еще 6 - 9 месяцев, а, порой, даже дольше. Такую версию озвучил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе селекторного совещания с регионами.

По его словам, среди прочего, могут отмечаться симптомы неврологического характера, проявления со стороны сердечно-сосудистой системы. У таких пациентов также могут наблюдаться проблемы с памятью, повышенная утомляемость, проблемы с органами дыхания, опорно-двигательным аппаратом.

Как подчеркнул Мурашко пациенты, у которых есть проблемы со здоровьем после перенесенного COVID-19, должны максимально оперативно выявляться в процессе диспансеризации и направляться на реабилитацию или лечения в амбулаторных условиях или стационарах.