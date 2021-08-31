Бремя «короны»: Мурашко раскрыл страшные последствия «долгого ковида»
Так называемый «долгий ковид» у пациентов, которые перенесли коронавирус, может сохраняться еще 6 - 9 месяцев, а, порой, даже дольше. Такую версию озвучил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе селекторного совещания с регионами.
По его словам, среди прочего, могут отмечаться симптомы неврологического характера, проявления со стороны сердечно-сосудистой системы. У таких пациентов также могут наблюдаться проблемы с памятью, повышенная утомляемость, проблемы с органами дыхания, опорно-двигательным аппаратом.
Как подчеркнул Мурашко пациенты, у которых есть проблемы со здоровьем после перенесенного COVID-19, должны максимально оперативно выявляться в процессе диспансеризации и направляться на реабилитацию или лечения в амбулаторных условиях или стационарах.
По словам главы Минздрава, особенно это важно для пожилых граждан, поскольку они в силу сопутствующих заболеваний, больше подвержены тяжелому течению и более длительным и опасным последствиям.
Михаил Мурашко также сообщил, что в регионы направлены средства в размере 85 миллиардов рублей, предназначенные для финансирования медицинской помощи в рамках территориальных программ госгарантий. По оценке министра, это даст возможность в полном объеме оказывать помощь как больным с коронавирусом, так и обеспечит плановую медицинскую помощь.
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