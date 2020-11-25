Обновление медоборудования в Москве позволит увеличить число цифровых исследований до 10 млн

Москва увеличит количество цифровых медицинских исследований до 10 млн к 2023 году. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в городе будут продолжены масштабное обновление и модернизация парка медоборудования в больницах и поликлиниках, в результате чего всю старую технику заменит цифровая, передает сайт мэра Москвы.