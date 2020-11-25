Обновление медоборудования в Москве позволит увеличить число цифровых исследований до 10 млн

Москва увеличит количество цифровых медицинских исследований до 10 млн к 2023 году. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в городе будут продолжены масштабное обновление и модернизация парка медоборудования в больницах и поликлиниках, в результате чего всю старую технику заменит цифровая, передает сайт мэра Москвы.

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На данный момент в столице более 80% всего диагностического оборудования - цифровое. Оно призвано повысить качество диагностики. В общей базе собрано уже более 6 млн цифровых снимков, их число постоянно растет.

Наиболее заметный рост числа цифровых исследований по сравнению с 2020 годом запланирован в диагностической маммографии (на 172%) и рентгенографии (на 136%).


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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
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