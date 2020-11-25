Обновление медоборудования в Москве позволит увеличить число цифровых исследований до 10 млн
Москва увеличит количество цифровых медицинских исследований до 10 млн к 2023 году. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, в городе будут продолжены масштабное обновление и модернизация парка медоборудования в больницах и поликлиниках, в результате чего всю старую технику заменит цифровая, передает сайт мэра Москвы.
На данный момент в столице более 80% всего диагностического оборудования - цифровое. Оно призвано повысить качество диагностики. В общей базе собрано уже более 6 млн цифровых снимков, их число постоянно растет.
Наиболее заметный рост числа цифровых исследований по сравнению с 2020 годом запланирован в диагностической маммографии (на 172%) и рентгенографии (на 136%).
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+24 326 / сут.
Умерли
37 031+491 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+23 226 / сут.
- Приморский край получит 700 млн рублей на ликвидацию последствий ледяного шторма
- Энергоснабжение Владивостока полностью восстановлено
- Обновление медоборудования в Москве позволит увеличить число цифровых исследований до 10 млн
- Россияне погасили рекордный объем ипотечных кредитов досрочно
- Минтруд назвал размер ежемесячных выплат при рождении первого ребенка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru