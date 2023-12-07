Объединённый рост гриппа и COVID впервые фиксируется в РФ
В России с начала пандемии коронавируса впервые за последние три года фиксируется одновременный подъем заболеваемости COVID-19 и гриппом. За помощью к медикам с признаками респираторных заболеваний обратились уже более одного миллиона человек.
Такие данные привела на встрече с журналистами глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. По её словам, такой синхронный рост заболеваемости привносит дополнительные риски.
Глава ведомства уточнила, что в подавляющем большинстве случаев в России регистрируется грипп АН3N2 - гонконгский или птичий. Согласно медицинской статистики, растут число госпитализируемых, а также тяжесть заболевания. Причём гриппом чаще заражаются те, кто не сделал сезонную прививку.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по словам главы Ропотребнадзора, маски остаются одним из рабочих средств профилактики заболевания, однако их носят сейчас гораздо реже.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru