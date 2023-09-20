Нутрицолог призвала есть печень трески при дефиците витамина D

Специалист по детоксикационному питанию, нутрицолог Юлия Савельева посоветовала употреблять в пищу печень трески при дефиците витамина D в организме.

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По ее словам, признаками нехватки витамина D являются частые перепады настроения и простуды, мышечные боли, судороги и потеря аппетита.

Савельева отметила, что употребление определенных продуктов питания позволяет восполнить дефицит витамина D.

«Витамин D можно получить из жирных сортов рыбы, печени трески, яичных желтков и молочных продуктов», - сказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Пресс-служба Рыбного союза ранее анонсировала проект по снижению стоимости тихоокеанского лосося в российских торговых сетях на 10-25%, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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