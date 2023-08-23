Диетолог объяснила, чем опасны монодиеты

Похудеть с помощью монодиеты возможно, однако цена такого способа может оказаться слишком высокой, заявила врач-диетолог Елена Соломатина, сообщает «Вечерняя Москва».

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По её словам, организму человека необходимо регулярно получать определенное количество питательных веществ. Специалист подчеркнула, что разгрузочный день он переживет, а вот продолжительное пристрастие к любой монодиете оставит организм без питательных веществ, что неминуемо скажется на здоровье.

Она объяснила, что есть ряд витаминов (среди них витамин C), которые в организме не накапливаются, и их отсутствие может привести к неприятным последствиям. Вместе с тем, Соломатина рассказала, что существуют более-менее сбалансированные монодиеты.

«В гречневой крупе есть широкая линейка полезных веществ, и дефициты там не такие сильные. Но бывают совсем немыслимые монодиеты. Например, когда человек питается одной куриной грудкой. В этом случае не хватит клетчатки, и начнутся проблемы с иммунитетом», — предупредила диетолог.

Ранее диетолог назвала вредные продукты для здоровья людей старше 50 лет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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