Нутрициолог объяснил, какие продукты подавляют аппетит

Белковые продукты могут помочь купировать чувство голода при борьбе с лишним весом, что даст возможность контролировать рацион питания. Есть целый ряд продуктов, которые могут оказать помощь в этом плане.

Об этом рассказала «ФедералПресс» нутрициолог, health-коуч, лектор Российского общества «Знание» Наталья Баранова. Она отметила, что белок важен не только для поддержания мышц в нормальном состоянии, но также помогает вырабатывать гормоны, которые отвечают за чувство насыщения.