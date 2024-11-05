Нутрициолог объяснил, какие продукты подавляют аппетит

Белковые продукты могут помочь купировать чувство голода при борьбе с лишним весом, что даст возможность контролировать рацион питания. Есть целый ряд продуктов, которые могут оказать помощь в этом плане.

Об этом рассказала «ФедералПресс» нутрициолог, health-коуч, лектор Российского общества «Знание» Наталья Баранова. Она отметила, что белок важен не только для поддержания мышц в нормальном состоянии, но также помогает вырабатывать гормоны, которые отвечают за чувство насыщения.

Врач рассказала, уровень каких витаминов важно контролировать осенью

«Добавив в утреннюю овсянку яйцо или кусочек куриного филе, вы продлите ощущение сытости на несколько часов», – рассказала собеседница издания. Кроме того, важную роль в контроле аппетита играет клетчатка, которой богаты, например, овощи и фрукты. Они также способны создавать ощущение сытости. Этому же способствуют отруби.

Ещё одни помощники в борьбе с чувством голода - орехи и семена, содержащие полезные жиры и белки. Ими можно перекусывать между основными приемами пищи, избегая лишних калорий. Также резкие приступы голода помогут избежать цельнозерновые продукты - овсянка, киноа, коричневый рис.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr/Daniella Segura
ТЕГИ:ДиетаПродуктыПитание

Горячие новости

Все новости

партнеры