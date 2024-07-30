Нутрициолог : В день можно употреблять до 50 грамм чипсов или сухариков

Она отметила, что риски для здоровья могут возникнуть только если есть такие ультраобработанные продукты как чипсы регулярно и переедать их.

Главное придерживаться разделения пищи, где 85% рациона – это молочные продукты, овощи, фрукты, злаки, белковые продукты, а остальное – дополнительная еда с высоким содержанием сахара, соли и жиров. Она должна составлять не более 15% от всего рациона.

Ранее врач-терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова посоветовала избегать чрезмерного потребления воды, так как это вредно для здоровья, передает RT.

