Нутрициолог рассказала о пользе и вреде орехов

Врачи рассказали о пользе и вреде орехов. Терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова заявила, что практически любые орехи, которые входят в рацион человека, полезны. Вопрос лишь в дозировке и некоторых свойствах каждого из сортов. Специалист подчеркнула, что орехи могут причинить вред в том случае, если они некачественные, или если их съесть очень много. По словам Чернышовой, в сутки рекомендуется употреблять около 40 граммов орехов. При этом, врач рекомендует чередовать разные сорта, поскольку в каждом из них есть определённые полезные вещества, сообщает «Радио 1».

Так, в грецких орехах много ненасыщенных жирных кислот, которые хорошо усваиваются. Это помогает очистить кровь от лишнего холестерина. Фундук – это орех, который улучшает липидный состав крови. Помимо этого, в нём много магния. Миндаль, по словам нутрициолога, прекрасно действует на пищеварительную систему и улучшает состояние микрофлоры. Он также полезен для сердечно-сосудистой системы и головного мозга. Кешью является источником меди. Этот орех усиливает защитные свойства организма и нейтрализует свободные радикалы.

Резюмируя, врач подчеркнула, что у некоторых людей встречается аллергия на орехи, поэтому при включении их в свой рацион стоит проявлять осторожность. Специалист рекомендует попробовать один-два ореха и понаблюдать, не последует ли за этим аллергическая реакция.