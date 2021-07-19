Нутрициолог рассказала о пользе и вреде орехов
Врачи рассказали о пользе и вреде орехов. Терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова заявила, что практически любые орехи, которые входят в рацион человека, полезны. Вопрос лишь в дозировке и некоторых свойствах каждого из сортов. Специалист подчеркнула, что орехи могут причинить вред в том случае, если они некачественные, или если их съесть очень много. По словам Чернышовой, в сутки рекомендуется употреблять около 40 граммов орехов. При этом, врач рекомендует чередовать разные сорта, поскольку в каждом из них есть определённые полезные вещества, сообщает «Радио 1».
Так, в грецких орехах много ненасыщенных жирных кислот, которые хорошо усваиваются. Это помогает очистить кровь от лишнего холестерина. Фундук – это орех, который улучшает липидный состав крови. Помимо этого, в нём много магния. Миндаль, по словам нутрициолога, прекрасно действует на пищеварительную систему и улучшает состояние микрофлоры. Он также полезен для сердечно-сосудистой системы и головного мозга. Кешью является источником меди. Этот орех усиливает защитные свойства организма и нейтрализует свободные радикалы.
Резюмируя, врач подчеркнула, что у некоторых людей встречается аллергия на орехи, поэтому при включении их в свой рацион стоит проявлять осторожность. Специалист рекомендует попробовать один-два ореха и понаблюдать, не последует ли за этим аллергическая реакция.
А ранее канадские ученые выяснили, какой продукт лучше подходит для перекуса. Как пишет издание Planet Today, им оказался миндаль. Отмечается, что он отлично усваивается, а также содержит оптимальное количество полезных веществ: белков, витаминов и минералов. Как показал проведенный эксперимент, у части добровольцев при регулярном употреблении миндаля снизился вес, а у остальных остался на том же уровне. При этом никто не поправился.
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