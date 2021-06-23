Новый штамм коронавируса «дельта» завезен в Словакию из России

Первый случай нового штамма коронавируса «Дельта» был обнаружен у человека, который приехал в Словакию из России. Об этом заявил глава гигиенического управления республики Ян Микас, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что на данный момент гражданин находится на карантине. Есть предположения, что человек мог заразиться во время посещения мачта ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге.