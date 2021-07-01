Новый антирекорд: В России за сутки зарегистрировали 23 543 случая заболевания COVID-19

За минувшие сутки в России было выявлено 23 543 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Всего за сутки умерли 672 пациента. Наибольшее количество смертей зарегистрировано в Москве и Петербурге – 108 и 115 случаев.



В столице за сутки выявлено 7597 новых случаев, выздоровели 5934 пациента.

Таким образом, за период пандемии в России было зафиксировано всего 5 миллионов 538 тысяч 142 случаев заболеваний, 135 886 умерших и 5 миллионов 017 тысяч 321 выписанных пациентов.

Накануне президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопросы, касающиеся коронавируса и вакцинации. Глава государства заявил, что не поддерживает обязательную иммунизацию, однако напомнил, что в законе 1998 года об иммунной защите населения говорится о возможности введения вакцинации для ряда граждан из-за повышенной опасности, передает RT.

