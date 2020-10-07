Новые тесты на иммунитет к COVID-19 разработают в России
Российские исследователи ведут разработку новых тестов, определяющих уровень иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».
По мнению Поповой, сейчас в стране необходимы новые тесты для определения напряжённости иммунитета, и в скором времени они будут зарегистрированы.
Кроме того, глава Роспотребнадзора рассказала об участившихся случаях заражения пожилых людей. Также она отметила, что в России становится всё больше случаев завоза коронавирусной инфекции из других стран.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте заражения коронавирусом в 60 регионах страны. За последние сутки было выявлено 11 115 новых случаев заболевания COVID-19 в России и 461 тысяча случаев в мире.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru