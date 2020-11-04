Новости за ночь: Врач-нарколог оценил влияние алкоголя на COVID-19
Алкоголь может стать причиной перехода коронавируса в более тяжёлую форму. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-нарколог Руслан Исаев.
По словам Исаева, употребление алкоголя может перевести коронавирусную инфекцию в среднее или тяжёлое течение.
Кроме того, нарколог подчеркнул, что препараты, используемые для лечения COVID-19, несовместимы с алкоголем. В частности, эксперт упомянул антибиотики: по слова врача, такие препараты сами по себе могут спровоцировать побочные эффекты, а при употреблении алкогольных напитков их течение может осложниться.
Также Исаев рассказал, что используемые в терапии коронавирусной инфекции антикоагулянты в комбинации с алкоголем теряют свой эффект: препараты снижают свёртываемость крови, а крепкие напитки, напротив, повышают её.
Врач-нарколог подчеркнул, что употребление алкогольных напитков ослабляет иммунитет и повышает риск не только усугубления течения COVID-19, но и инфицирования здоровых людей.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал места с повышенной опасностью «незаметного» инфицирования коронавирусом.
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