Новости за ночь: Онищенко рассказал, где можно «незаметно» заразиться коронавирусом

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал места с повышенной опасностью «незаметного» инфицирования коронавирусом.

В беседе с изданием «Вечерняя Москва» бывший главный санитарный врач России рассказал, что в метро граждане подвержены высокому риску заражения, поэтому необходимо всегда носить маску «при плотной загруженности метрополитена».

Кроме того, Онищенко отметил, что лифты многоэтажных домов так же опасны в плане инфицирования коронавирусом, поэтому врач порекомендовал по возможности пользоваться лестницами.

Также в списке мест с повышенным риском заражения — эскалаторы и старые вагоны поездов.

С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в России было зарегистрировано 1,67 млн случаев инфицирования, 1,25 млн человек выздоровели, 28828 пациентов скончались.

