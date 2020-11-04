Новости за ночь: Онищенко рассказал, где можно «незаметно» заразиться коронавирусом
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал места с повышенной опасностью «незаметного» инфицирования коронавирусом.
В беседе с изданием «Вечерняя Москва» бывший главный санитарный врач России рассказал, что в метро граждане подвержены высокому риску заражения, поэтому необходимо всегда носить маску «при плотной загруженности метрополитена».
Кроме того, Онищенко отметил, что лифты многоэтажных домов так же опасны в плане инфицирования коронавирусом, поэтому врач порекомендовал по возможности пользоваться лестницами.
Также в списке мест с повышенным риском заражения — эскалаторы и старые вагоны поездов.
С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в России было зарегистрировано 1,67 млн случаев инфицирования, 1,25 млн человек выздоровели, 28828 пациентов скончались.
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1,7 млн+18 648 / сут.
Умерли
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru