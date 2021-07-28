Новейший КТ-центр в Тверской области помогает в борьбе с пандемией COVID-19
Центр компьютерной томографии, запущенный в Тверской области, провел более 4 тысяч исследований, включая диагностику пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил советник директора «Швабе – Москва» по взаимодействию с органами государственной власти Василий Николенко.
По его словам, Тверская область стала одним из первых регионов, куда холдингом «Швабе» в начале пандемии были направлены партии медицинского оборудования: томографы, теплотелевизионные регистраторы, концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ, наркозно-дыхательные аппараты, увлажнители кислорода, бесконтактные термометры, обеззараживатели воздуха, инфузионные насосы и другое новейшее оборудование для сдерживания распространения COVID-19.
Центр компьютерной томографии работает на базе Центральной районной больницы в городе Конаково Тверской области с начала года. Его строительством и оснащением совместно с партнерами занималась дочерняя структура холдинга «Швабе – Москва» Госкорпорации Ростех. Он оснащен новейшим медицинским оборудованием, что позволяет эффективно проводить обследования людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Николенко также отметил, что подобные центры компьютерной томографии могут появиться в других городах этого региона и по всей России.
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