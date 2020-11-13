В Москве на корпоративах гостей обяжут носить маски и перчатки
Гости новогодних корпоративов в Москве должны будут носить маски и перчатки и снимать их только за столом, за нарушения будут введены штрафы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главконтроля Москвы Евгения Данчикова.
Сообщается, что численность участников мероприятия не должна превышать 50 человек. Административные наказания, которые могут быть наложены на нарушившие предписание публичные заведения, включают в себя приостановку деятельности организации сроком до 90 дней и штрафы до 300 тысяч рублей.
Штраф для физических лиц установлен в размере 4 тысяч рублей. Данчиков подчеркнул, что уполномоченные органы будут проводить проверки в общепите, в магазинах, театрах, в ТРЦ и других общественных местах.
Ранее глава Москвы Сергей Собянин объявил о запрете на работу ресторанов и ночных клубов с 23:00 до 6 утра. Срок действия ограничений - с 13 ноября до 15 января. Запрет распространяется на сотрудников организаций.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+21 608 / сут.
Умерли
32 032+439 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 811 / сут.
- В Москве на корпоративах гостей обяжут носить маски и перчатки
- В Москве скончались 70 пациентов с COVID-19
- СК возбудил уголовное дело после прорыва трубы в Подмосковье
- СМИ: Подозреваемому в госизмене сотруднику «Аэрофлота» приписали работу на британскую разведку
- Врач рассказал, когда инфицированные COVID-19 люди наиболее заразны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru