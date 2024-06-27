«Ногти, крышки и орехи»: Врач назвала привычки, которые могут деформировать прикус

Также врач подчеркнула, что жевание посторонних предметов, таких как ручки, карандаши, твердые конфеты или ногти – тоже опасное поведение. Оно может привести к стиранию эмали, к сколам, выпадению зубов или даже деформации прикуса.

Помимо этого, из-за сколов и трещин на зубах может развиться кариес.

Ранее стоматолог Владимир Лосев рассказал, что регулярное профилактическое посещение врача является одним из главных правил профилактики кариеса, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

