«Грозят инфекциями»: Врач призвал не покупать шаурму, хот-доги и кебаб в киосках

Такие распространенные уличные перекусы, как шаурма, хот-дог, шашлык и кебаб могут стать причиной заражения токсикоинфекциями, рассказал гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА, член Российской гастроэнтерологической ассоциации Алексей Боярко.

По словам врача, опаснее всего покупать еду в передвижных точках и временных уличных кафе. В таких киосках практически никогда не соблюдаются санитарные нормы, там негде разместить санузел и оборудовать нормальную кухню. Часто около таких точек могут быть насекомые или грызуны, которые разносят опасные заболевания, передает Aif.ru.

Также Боярко отдельно отметил молочные продукты, которые продаются без упаковки. Они особенно опасны, поэтому врач посоветовал отказаться от покупки еды, в составе которой есть сыр, яйца, майонез и колбаса.