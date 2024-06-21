«Грозят инфекциями»: Врач призвал не покупать шаурму, хот-доги и кебаб в киосках

Такие распространенные уличные перекусы, как шаурма, хот-дог, шашлык и кебаб могут стать причиной заражения токсикоинфекциями, рассказал гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА, член Российской гастроэнтерологической ассоциации Алексей Боярко.

По словам врача, опаснее всего покупать еду в передвижных точках и временных уличных кафе. В таких киосках практически никогда не соблюдаются санитарные нормы, там негде разместить санузел и оборудовать нормальную кухню. Часто около таких точек могут быть насекомые или грызуны, которые разносят опасные заболевания, передает Aif.ru.

Также Боярко отдельно отметил молочные продукты, которые продаются без упаковки. Они особенно опасны, поэтому врач посоветовал отказаться от покупки еды, в составе которой есть сыр, яйца, майонез и колбаса.

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Он напомнил, что повышенную опасность для сердца представляет еда с высокой калорийностью: картофель фри, выпечка. Она повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В заключении врач отметил, что уличная еда не должна превышать 20% от общего рациона человека. Также лучше покупать блюда в заводской упаковке или приготовленные на глазах у покупателя.

Ранее стало известно, что россияне, которые отравились едой из кафе, ресторана или сервиса доставки, имеют право на возмещение причинённого вреда, расходов на лечение, а также на компенсацию морального вреда. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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