Нет сиропам: Врач рассказала, что добавить в кофе для улучшения самочувствия
Вместо сладких сиропов, в кофе лучше добавить кардамон, так как он помогает снизить тягучесть крови и благотворно влияет на кишечник, а лимон будет полезен гражданам с низким давлением, заявила декан факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина. Ее слова приводит NEWS.ru.
По словам Лялиной, кардамон работает как нейтрализатор для людей склонных к повышенному артериальному давлению, и его можно принимать в качестве профилактики от гипертензии.
Также эта пряность предупреждает образование камней в почках. Что касается лимона, то он помогает при мигренях и низком давлении.
Ранее врач, теле- и радиоведущий Александр Мясников заявил, что продолжительность жизни и активность людей увеличились в последнее время благодаря фармацевтической промышленности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru