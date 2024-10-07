Нет сиропам: Врач рассказала, что добавить в кофе для улучшения самочувствия

По словам Лялиной, кардамон работает как нейтрализатор для людей склонных к повышенному артериальному давлению, и его можно принимать в качестве профилактики от гипертензии.

Также эта пряность предупреждает образование камней в почках. Что касается лимона, то он помогает при мигренях и низком давлении.

Ранее врач, теле- и радиоведущий Александр Мясников заявил, что продолжительность жизни и активность людей увеличились в последнее время благодаря фармацевтической промышленности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



