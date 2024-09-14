Роспотребнадзор: Глютен нашли в 25% безглютеновых продуктов

Глютен нашли в 25% безглютеновых продуктов, сообщили в Роспотребнадзоре.

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В них же обнаружены нарушения по содержанию белков, жиров и углеводов. Служба проверила продукты в 8,3 тысячи магазинов, проведя более 90 тысяч исследований.

Такие нарушения опасны для людей с непереносимостью глютена: употребление может вызвать диарею, вздутие живота и кожные высыпания.

Эксперты отмечают, что глютен не вреден для большинства, но исключение его без медицинских показаний может привести к дефициту витаминов и минералов. Спрос на безглютеновые продукты растет, но их состав может нанести вред потребителям.

Ранее в России создали низкокалорийный повышающий иммунитет батончик без глютена, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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