Роспотребнадзор: Глютен нашли в 25% безглютеновых продуктов
Глютен нашли в 25% безглютеновых продуктов, сообщили в Роспотребнадзоре.
В них же обнаружены нарушения по содержанию белков, жиров и углеводов. Служба проверила продукты в 8,3 тысячи магазинов, проведя более 90 тысяч исследований.
Такие нарушения опасны для людей с непереносимостью глютена: употребление может вызвать диарею, вздутие живота и кожные высыпания.
Эксперты отмечают, что глютен не вреден для большинства, но исключение его без медицинских показаний может привести к дефициту витаминов и минералов. Спрос на безглютеновые продукты растет, но их состав может нанести вред потребителям.
Ранее в России создали низкокалорийный повышающий иммунитет батончик без глютена, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru