«Непростая, но контролируемая». Путин оценил ситуацию с коронавирусом в РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что в ряде регионов РФ ситуация с коронавирусом остается сложной, сообщает пресс-служба Кремля.
На совещании с правительством в режиме видеосвязи глава государства отметил, что в России в целом ситуация с COVID-19 «непростая, но контролируемая». При этом Путин выразил озабоченность ростом количества тяжёлых осложнений и смертей. «Самое тревожное - повышается уровень смертности», - добавил Путин.
В ходе совещания вице-премьер Татяна Голикова сообщила, что Карелия стала регионом с самой высокой заболеваемостью коронавирусом в России, передаёт RT. По её словам уровень заболеваемости здесь составляет 61,8 на 100 тысяч человек. Голикова добавила, что самый низкий показатель в Татарстане - 1,8 на 100 тысяч населения.
За последние сутки в России выявлено 20 985 новых случаев COVID-19. С начала пандемии выявлено 1 991 998 больных с коронавирусом, выздоровели 1 501 083 человека, умерло 34 387 пациентов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru