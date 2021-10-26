Роспотребнадзор: Положительного ПЦР-теста недостаточно для получения QR-кода переболевшего

Подтвержденный диагноз необходим переболевшим коронавирусом для получения QR-кода на портале госуслуг. Об этом заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова.

По словам специалиста, сдать положительный ПЦР-тест на COVID-19 в коммерческой клинике недостаточно, чтобы на сайте появилась отметка о заболевании.

«Диагноз ставит врач, поэтому чтобы появилась отметка на госуслугах, необходимо обратиться к врачу, который должен подтвердить диагноз», — объяснила Безбородова в интервью порталу Myslo.

Эксперт отметила, что платные клиники сообщают о положительных ПЦР-тестах в Роспотребнадзор, и затем ведомство передает данные в поликлинику и уведомляет пациента о необходимости соблюдать карантин, пишет Газета.ру.



