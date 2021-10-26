Роспотребнадзор: Положительного ПЦР-теста недостаточно для получения QR-кода переболевшего
Подтвержденный диагноз необходим переболевшим коронавирусом для получения QR-кода на портале госуслуг. Об этом заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова.
По словам специалиста, сдать положительный ПЦР-тест на COVID-19 в коммерческой клинике недостаточно, чтобы на сайте появилась отметка о заболевании.
«Диагноз ставит врач, поэтому чтобы появилась отметка на госуслугах, необходимо обратиться к врачу, который должен подтвердить диагноз», — объяснила Безбородова в интервью порталу Myslo.
Эксперт отметила, что платные клиники сообщают о положительных ПЦР-тестах в Роспотребнадзор, и затем ведомство передает данные в поликлинику и уведомляет пациента о необходимости соблюдать карантин, пишет Газета.ру.
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