Собеседник НСН добавил, что защититься от возбудителей церкариоза можно, купаясь только в официально разрешенных местах, а также насухо вытираясь полотенцем после купания.

«Церкариоз вызывается плавающими личинками. Они есть в тех зонах, где купание и пляжный отдых официально не разрешены. Эти личинки попадают на кожу и, если нет возможности их потом смыть нормальной водопроводной водой, проникают под кожу и взывают зуд. Эта проблема характерна для мелких водоемов, которые сильно прогреваются, и водоемов, где есть водоплавающие птицы. Случаи церкариоза есть и в нескольких районах Подмосковья. Паниковать, конечно, не надо. Даже если вы выйдете из такого водоема и хорошо вытрете тело, вы удалите эти личинки, они не успеют проникнуть под кожу. Личинки вызывают температуру и неприятный зуд. Если он начинается, можно пользоваться растворами салицилового спирта, а аллергикам – даже антигистаминными средствами. Можно обратиться и в поликлинику», — подытожил он

Напомним, пригодными для купания в этом сезоне были признаны семь прудов: «Белое» (ВАО), «Черное» (ЗелАО), «Школьное» (ЗелАО), «Тропарево» (ЮЗАО), «Мещерское» (ЗАО), «Серебряный бор-2» (СЗАО) и «Серебряный бор-3» (СЗАО). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

