Онищенко рассказал россиянам, как защититься от «зуда купальщиков»
Церкариоз («зуд купальщиков») — неприятное заболевание, вызываемое паразитами, для лечения можно пользоваться растворами салицилового спирта и антигистаминными средствами, сказал НСН Геннадий Онищенко.
Теплая зима, а также высокие температуры в апреле поспособствовали тому, что в воде выжили многие паразиты, среди которых — возбудители церкариоза, известного как «зуд купальщиков». Об этом в пресс-центре НСН заявил заслуженный врач России, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Городские дети летом любят купаться. Вопрос, где можно отдыхать, жестко регламентирован. В Москве разрешены только семь рекреационных зон для купания. Учитываются качество воды, качество песка, обязательно должно быть наличие возможности соблюдать питьевой режим, принять душ после купания. При этом мы получили тревожные данные о случаях церкариоза – “зуда купальщиков” в России. Зима была теплая, весна тоже удивляла высокой температурой в апреле. Многие паразиты выжили, а церкариоз – паразитарное заболевание. Это прежде всего плоские черви», — сказал Онищенко.
Собеседник НСН добавил, что защититься от возбудителей церкариоза можно, купаясь только в официально разрешенных местах, а также насухо вытираясь полотенцем после купания.
«Церкариоз вызывается плавающими личинками. Они есть в тех зонах, где купание и пляжный отдых официально не разрешены. Эти личинки попадают на кожу и, если нет возможности их потом смыть нормальной водопроводной водой, проникают под кожу и взывают зуд. Эта проблема характерна для мелких водоемов, которые сильно прогреваются, и водоемов, где есть водоплавающие птицы. Случаи церкариоза есть и в нескольких районах Подмосковья. Паниковать, конечно, не надо. Даже если вы выйдете из такого водоема и хорошо вытрете тело, вы удалите эти личинки, они не успеют проникнуть под кожу. Личинки вызывают температуру и неприятный зуд. Если он начинается, можно пользоваться растворами салицилового спирта, а аллергикам – даже антигистаминными средствами. Можно обратиться и в поликлинику», — подытожил он
Напомним, пригодными для купания в этом сезоне были признаны семь прудов: «Белое» (ВАО), «Черное» (ЗелАО), «Школьное» (ЗелАО), «Тропарево» (ЮЗАО), «Мещерское» (ЗАО), «Серебряный бор-2» (СЗАО) и «Серебряный бор-3» (СЗАО). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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