Не портите кровь! Врач дала рекомендации донорам перед процедурой

На донорскую кровь всегда будет спрос. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала заведующая отделением трансфузиологии ГКБ им. М. П. Кончаловского Виолетта Данилец. Она напомнила, что кровь может быть непригодной для переливания и дала несколько рекомендаций для будущего донора. Например, за 3 дня до кроводачи донору нельзя принимать анальгетики и аспирин. За 48 часов до процедуры нужно воздержаться от алкоголя. Также донору нужно отдохнуть, выспаться, хорошо питаться.

«Необходимо добавить в свой рацион продукты с содержанием железа. Это у нас бобовые, мясо красное, гречка, яблоки. Можно поддерживать свой организм железом из растительного и животного состава», - добавила врач.

Медик также призвала привитых или переболевших коронавирусом москвичей сдать кровь. Она назвала доноров настоящими героями, потому что без них невозможно спасение человеческих жизней.

Ранее стало известно, что переливание плазмы спасает COVID-больных.



