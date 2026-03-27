«Кофеин в больших количествах, так же как никотин - это сосудистый яд. Поэтому, вероятнее всего, есть научные доказательства [их влияния на репродуктивную функцию], которые и приводит Минздрав. Я лично не сталкивалась с такими случаями, чтобы было бесплодие, связанное с потреблением кофе или чая. В любом случае пьем аккуратно, и тогда все нормально будет. Не кофеманим», - сказала Ерофеева.

Обычное каждодневное употребление кофе или крепкого чая, который также содержит кофеин, никакого влияния на женскую или мужскую фертильность не окажет.

«И кофе, и чай используются в фармацевтической промышленности для вытяжек кофеина. То есть лекарственный кофеин добывается из чая и кофе. Но тот чай, что у нас продается, реального, нужного количества кофеина не имеет», - добавила врач.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН рассказала, что основными факторами снижения тестостерона у современных мужчин является низкая активность и избыточный вес.

