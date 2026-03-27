Гинеколог призвала женщин не перебарщивать с кофе
Для пар, планирующих ребенка, лучше снизить количество употребляемого кофе и чая, заявила НСН гинеколог Любовь Ерофеева.
Умеренные дозы кофеина не станут критичными для зачатия, но мужчинам и женщинам стоит прислушаться к рекомендациям Минздрава и не злоупотреблять кофе или чаем, заявила НСН акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.
Ранее Минздрав РФ заявил, что употребление более пяти чашек кофе в день снижает шансы наступления беременности в 1,45 раза. Об этом говорится в методических рекомендациях по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста.
«Кофеин в больших количествах, так же как никотин - это сосудистый яд. Поэтому, вероятнее всего, есть научные доказательства [их влияния на репродуктивную функцию], которые и приводит Минздрав. Я лично не сталкивалась с такими случаями, чтобы было бесплодие, связанное с потреблением кофе или чая. В любом случае пьем аккуратно, и тогда все нормально будет. Не кофеманим», - сказала Ерофеева.
Обычное каждодневное употребление кофе или крепкого чая, который также содержит кофеин, никакого влияния на женскую или мужскую фертильность не окажет.
«И кофе, и чай используются в фармацевтической промышленности для вытяжек кофеина. То есть лекарственный кофеин добывается из чая и кофе. Но тот чай, что у нас продается, реального, нужного количества кофеина не имеет», - добавила врач.
Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН рассказала, что основными факторами снижения тестостерона у современных мужчин является низкая активность и избыточный вес.
