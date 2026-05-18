«Вместо ипотеки»: Почему россиянам с детьми выгоднее снимать жильё
Ежемесячный платёж по ипотеке может достигать 130 тысяч рублей в месяц, что не по силам многим семьям, сказала НСН Кристина Малхасян.
Сейчас в российских компаниях происходят массовые сокращения, из-за чего нельзя быть уверенным в том, что через какое-то время будет удаваться гасить огромные ежемесячные платежи по ипотеке, сказала НСН президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.
Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее заявил, что российские застройщики практически исчерпали резервы, накопленные ранее. По словам чиновника, снижение выдачи жилищных кредитов критически ударит по рынку. Прочность, имевшаяся у девелоперов, была израсходована ещё в 2024 году. По данным СМИ, с 1 июля ставка по семейной ипотеке для семей с одним ребенком может вырасти с нынешних 6% до 10-12%. Малхасян обратила внимание на растущую финансовую нагрузку из‑за высоких ставок по ипотеке.
«Любая ипотека с процентной ставкой выше 9–10% предполагает очень крупный ежемесячный платёж. Сейчас мы наблюдаем масштабные сокращения в компаниях, и возникает вопрос: как в таких условиях обслуживать ипотеку, например, на 12 миллионов рублей? Ежемесячный платёж по такому кредиту, с учётом страховки и последующих расходов на содержание жилья, может достигать 130 тысяч рублей. В условиях нестабильного рынка труда это становится неподъёмным бременем. На мой взгляд, многим гражданам, даже формально подходящим под условия льготной ипотеки, в ряде случаев будет выгоднее снимать квартиру — например, за 60 тысяч рублей в месяц — чем брать на себя такие колоссальные финансовые обязательства», — добавила эксперт.
Гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему покупать недвижимость в рассрочку невыгодно.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Премьер Великобритании Стармер заявил, что не собирается уходить в отставку
- «Как пропустили?»: Экс-глава Пушкинского музея о самозванце на троне в Эрмитаже
- Объявлен состав сборной Росси по футболу на товарищеские встречи в мае и июне
- Путин перед визитом в Китай записал видеообращение к гражданам КНР
- Деньги не пахнут: Как ассенизаторы обошли айтишников по зарплатам
- Выдача семейной ипотеки в России рухнула на 50%
- «Вместо ипотеки»: Почему россиянам с детьми выгоднее снимать жильё
- Свищев избран главой Федерации лыжных видов спорта и сноуборда РФ
- Глава Минобороны Украины заявил о покупке партии экспериментальных авиабомб
- Дима Билан продал особняк на Новорижском шоссе в Подмосковье