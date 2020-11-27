«Не имеет смысла». Глава Минздрава РФ оценил тотальный масочный режим
Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что тотальный масочный режим на всей территории России вводить не имеет смысла, сообщает РИА Новости.
На пресс-конференции в Будапеште глава ведомства напомнил, что в РФ разработана гибкая система ввода ограничений в регионах, которые устанавливают губернаторы, а масочный режим регламентируется только постановлениями главы Роспотребнадзора.
«Россия очень большая страна. И поэтому вводить одновременно на всей территории одинаковый режим не имеет смысла», - подчеркнул Мурашко.
Всеобщий масочный режим начал действовать в России с 28 октября, сообщает RT. Согласно постановлению, которое подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова, гражданам рекомендовано носить маски в местах скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах.
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