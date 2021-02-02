Названы условия отмены масочного режима в России

Ближе к концу весны в России может пропасть необходимость в медицинских масках, сообщает радио Sputnik со ссылкой на доктора медицинских наук, врача-иммунолога Владислава Жемчугова.

Это случится в том случае, если сформируется достаточная иммунная прослойка среди населения. Иммунитет должен появиться у 60–70% жителей того, или иного региона. По словам медика, быстрее всего этот показатель будет достигнут в Москве, которая уже сегодня ближе всего к этому показателю.

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«Если мы быстро начнем вакцинировать, то 60% иммунной прослойки достигнем быстрее. Сейчас так и планирует Роспотребнадзор в зависимости от региональной ситуации», – отметил Жемчугов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда россияне смогут отказаться от масок. По ее оценкам, это может произойти уже в 2021 году.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусЗащитная маска
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