Названы условия отмены масочного режима в России
Ближе к концу весны в России может пропасть необходимость в медицинских масках, сообщает радио Sputnik со ссылкой на доктора медицинских наук, врача-иммунолога Владислава Жемчугова.
Это случится в том случае, если сформируется достаточная иммунная прослойка среди населения. Иммунитет должен появиться у 60–70% жителей того, или иного региона. По словам медика, быстрее всего этот показатель будет достигнут в Москве, которая уже сегодня ближе всего к этому показателю.
«Если мы быстро начнем вакцинировать, то 60% иммунной прослойки достигнем быстрее. Сейчас так и планирует Роспотребнадзор в зависимости от региональной ситуации», – отметил Жемчугов.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда россияне смогут отказаться от масок. По ее оценкам, это может произойти уже в 2021 году.
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