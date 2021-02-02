Названы условия отмены масочного режима в России

Ближе к концу весны в России может пропасть необходимость в медицинских масках, сообщает радио Sputnik со ссылкой на доктора медицинских наук, врача-иммунолога Владислава Жемчугова.

Это случится в том случае, если сформируется достаточная иммунная прослойка среди населения. Иммунитет должен появиться у 60–70% жителей того, или иного региона. По словам медика, быстрее всего этот показатель будет достигнут в Москве, которая уже сегодня ближе всего к этому показателю.