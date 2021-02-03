Ученые: пандемия коронавируса ускорила глобальное потепление на Земле
Снижение социальной активности и локдауны из-за пандемии COVID-19 привели к нагреву поверхности Земли в 2020 году, передает «Интерфакс» итоги исследования Национального центра атмосферных исследований (США).
По данным исследования, сокращение загрязняющих атмосферу выбросов привело к падению объема аэрозолей в атмосфере, которые ранее блокировали солнечный свет. Это привело к росту температуры на планете на 0,1-0,3 градуса Цельсия, а в США и в России – на 0,37 градуса.
Однако в долгосрочном плане сокращение выбросов на планете из-за пандемии и связанных с ней экономических ограничений сыграет на снижение скорости изменения климата.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru