Названы три критических возраста для употребления алкоголя
Исследователи выяснили какие периоды жизни наиболее опасны в плане негативного воздействия алкоголя на организм человека. Результате работы ученых из Австралии опубликовано в британском медицинском издании The British Medical Journal.
Установлено, что первый опасный возрастом для употребления спиртных напитков наступает ещё до рождения – когда плод находится в утробе матери. Даже незначительные дозы алкоголя могут привести к уменьшению объема мозга плода, а также вызвать когнитивные нарушения.
Второй опасный возраст длится в подростковый период с 15 до 19 лет. Употребление алкоголя может привести к уменьшению у них объема неокортекса (новой коры головного мозга) и функциональной связности.
Спиртное в этом возрасте также затормаживает развитие белого вещества мозга и приводит к нехватке различных когнитивных функций, отмечает «Свободная пресса».
Наконец, третий критический возраст — пожилой. В старости даже умеренный приём алкогольсодержащих напитков грозит развитием деменции (приобретённого слабоумия).
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