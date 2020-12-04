Названы три критических возраста для употребления алкоголя

Исследователи выяснили какие периоды жизни наиболее опасны в плане негативного воздействия алкоголя на организм человека. Результате работы ученых из Австралии опубликовано в британском медицинском издании The British Medical Journal.

Установлено, что первый опасный возрастом для употребления спиртных напитков наступает ещё до рождения – когда плод находится в утробе матери. Даже незначительные дозы алкоголя могут привести к уменьшению объема мозга плода, а также вызвать когнитивные нарушения.

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Второй опасный возраст длится в подростковый период с 15 до 19 лет. Употребление алкоголя может привести к уменьшению у них объема неокортекса (новой коры головного мозга) и функциональной связности.

Спиртное в этом возрасте также затормаживает развитие белого вещества мозга и приводит к нехватке различных когнитивных функций, отмечает «Свободная пресса».

Наконец, третий критический возраст — пожилой. В старости даже умеренный приём алкогольсодержащих напитков грозит развитием деменции (приобретённого слабоумия).

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ФОТО: Евгений Епанчинцев//РИА Новости
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