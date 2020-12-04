Названы три критических возраста для употребления алкоголя

Второй опасный возраст длится в подростковый период с 15 до 19 лет. Употребление алкоголя может привести к уменьшению у них объема неокортекса (новой коры головного мозга) и функциональной связности.

Спиртное в этом возрасте также затормаживает развитие белого вещества мозга и приводит к нехватке различных когнитивных функций, отмечает «Свободная пресса».

Наконец, третий критический возраст — пожилой. В старости даже умеренный приём алкогольсодержащих напитков грозит развитием деменции (приобретённого слабоумия).

