Эксперт объяснил пристрастие северян к спиртному тяжелыми условиями жизни
Глава Независимой наркологической гильдии в интервью НСН заявил, что жителям южных регионов не нужны крепкие согревающие напитки, но на их привычки сильно влияет религиозный фактор.
Минздрав представил рейтинг российских регионов по уровню алкоголизма в 2019 году. Антилидером стала Чукотка, там зафиксировано почти 276 новых случая диагностики таких расстройств на 100 тысяч населения.
На втором месте оказался Ненецкий АО (141,5 случая), а на третьем — Пензенская область (123,5 случая). Далее следуют Сахалинская (116,6) и Магаданская (116,1) области.
Врач-нарколог, глава Независимой наркологической гильдии, член общественной палаты России Руслан Исаев пояснил НСН, что среда и тяжелые климатические условия провоцирует алкоголизм.
«Северные регионы более подвержены алкоголизации, там тяжелые, если не сказать, суровые условия проживания. Несмотря на высокий уровень зарплат, качество жизни там хуже. Средняя температура в тех широтах больше подходит для организмов, чем для людей. А постоянно низкая температура, ниже комфортной нормы, вызывает нагрузку на организм. Климатические аномалии, как то полярный день или полярная ночь, это большая нагрузка для организма. Плюс работа вахтовым методом, чем там заниматься? Там – пустота, нет концертов, нет театров, вечером все напиваются. И женщин там почти нет!» - пояснил эксперт.
На юге России картина обратная. Мягкий климат, развивающееся виноделие. Жители Кубани, Ставрополья, республик Северного Кавказа отдают предпочтение не крепким согревающим напиткам, как в северных регионах, а легким – пиву и вину. Подтверждает это и статистика. Самый низкий уровень алкоголизма по данным Минздрава в Ингушетии (0,4 случая на 100 тысяч населения), Чечне (2,1), Дагестане (10,1), Краснодарском крае (13) и Санкт-Петербурге (13,7).
«Примешивается и религиозный фактор. Самый яркий пример – Чечня и Ингушетия, где не поощряют, порой и запрещают алкоголь. Так что очень понятен итоговый результат исследования. Но при меньшем проценте страдающих алкогольной зависимостью, более высок процент употребляющих наркотики», - заявил НСН Руслан Исаев.
Статистика Минздрава свидетельствует, что за последние 15 лет уровень заболеваемости в целом по стране снизился в три раза — с 147 случаев на 100 тысяч населения в 2005 году до 48 случаев - в 2019-м.
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