Эксперт объяснил пристрастие северян к спиртному тяжелыми условиями жизни

Минздрав представил рейтинг российских регионов по уровню алкоголизма в 2019 году. Антилидером стала Чукотка, там зафиксировано почти 276 новых случая диагностики таких расстройств на 100 тысяч населения.

На втором месте оказался Ненецкий АО (141,5 случая), а на третьем — Пензенская область (123,5 случая). Далее следуют Сахалинская (116,6) и Магаданская (116,1) области.

Врач-нарколог, глава Независимой наркологической гильдии, член общественной палаты России Руслан Исаев пояснил НСН, что среда и тяжелые климатические условия провоцирует алкоголизм.

«Северные регионы более подвержены алкоголизации, там тяжелые, если не сказать, суровые условия проживания. Несмотря на высокий уровень зарплат, качество жизни там хуже. Средняя температура в тех широтах больше подходит для организмов, чем для людей. А постоянно низкая температура, ниже комфортной нормы, вызывает нагрузку на организм. Климатические аномалии, как то полярный день или полярная ночь, это большая нагрузка для организма. Плюс работа вахтовым методом, чем там заниматься? Там – пустота, нет концертов, нет театров, вечером все напиваются. И женщин там почти нет!» - пояснил эксперт.