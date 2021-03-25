Названы способы уменьшить риск возникновения рака
Минимизировать риск возникновения онкологических заболеваний можно с помощью простых способов, пишет Express со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.
Прежде всего, медики рекомендуют поддерживать здоровый вес, чтобы избежать рака кишечника, груди, желчного пузыря, почек, печени, рта, пищевода, яичников, поджелудочной железы, простаты, желудка и матки.
Также уменьшить риск возникновения рака поможет физическая активность и здоровое питание. Эксперты советуют потреблять больше овощей и фруктов, злаковых, бобовых, избегать красного мяса, сладких газированных напитков и полностью отказаться от алкоголя.
Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности употребления некоторых продуктов.
Он сообщил, что человек будет толстым, будет болеть диабетом, раком при употреблении выпечки, сладкого, белого риса, белых макарон, белого хлеба — продуктов «с колоссальным гликемическим индексом».
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