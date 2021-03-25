Названы способы уменьшить риск возникновения рака

Прежде всего, медики рекомендуют поддерживать здоровый вес, чтобы избежать рака кишечника, груди, желчного пузыря, почек, печени, рта, пищевода, яичников, поджелудочной железы, простаты, желудка и матки.

Также уменьшить риск возникновения рака поможет физическая активность и здоровое питание. Эксперты советуют потреблять больше овощей и фруктов, злаковых, бобовых, избегать красного мяса, сладких газированных напитков и полностью отказаться от алкоголя.

Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности употребления некоторых продуктов.

Он сообщил, что человек будет толстым, будет болеть диабетом, раком при употреблении выпечки, сладкого, белого риса, белых макарон, белого хлеба — продуктов «с колоссальным гликемическим индексом».

