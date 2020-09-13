Вильфанд пообещал москвичам резкие перепады температур на следующей неделе

Москвичей ожидают перепады температур на следующей неделе. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дневные температуры в первой половине недели будут колебаться от +14 до +17°С. С понедельника по среду ожидаются небольшие осадки.

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«Резкий всплеск тепла прогнозируется в четверг... Температура существенно повысится, максимальные значения будут в диапазоне +20...+23 °С», — пояснил синоптик RT.

В конце недели москвичей снова ожидает похолодание до +14 - +15°С. Вильфанд назвал эту ситуацию «обрушением холода».

Ранее Гидрометцентр предупредил москвичей о введении «жёлтого» уровня погодной опасности из-за усиления ветра.

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