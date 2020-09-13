Вильфанд пообещал москвичам резкие перепады температур на следующей неделе

Москвичей ожидают перепады температур на следующей неделе. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дневные температуры в первой половине недели будут колебаться от +14 до +17°С. С понедельника по среду ожидаются небольшие осадки.