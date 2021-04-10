Специалисты назвали возможные признаки рака легких
Cпециалисты британской Организации по исследованию рака перечислили симптомы, сигнализирующие о развитии злокачественной опухоли в легких. Об этом пишет издание Express.
По данным экспертов, одним из признаков заболевания может быть постоянный кашель с кровохарканием и болью.
Кроме того, на наличие злокачественной опухоли могут указывать боли в груди и одышка. Еще одним признаком онкологии эксперты назвали ощущение нехватки воздуха.
Также, по данным британских специалистов, у людей с развивающимся раком легких отмечается потеря аппетита, резкое снижение веса и чувство усталости.
Кроме того, тревожными симптомами могут стать повторяющиеся инфекции грудной клетки и акне на груди и плечах.
При обнаружении перечисленных признаков медики рекомендуют пройти обследование у специалистов.
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