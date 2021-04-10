Специалисты назвали возможные признаки рака легких

Cпециалисты британской Организации по исследованию рака перечислили симптомы, сигнализирующие о развитии злокачественной опухоли в легких. Об этом пишет издание Express.

По данным экспертов, одним из признаков заболевания может быть постоянный кашель с кровохарканием и болью.

Кроме того, на наличие злокачественной опухоли могут указывать боли в груди и одышка. Еще одним признаком онкологии эксперты назвали ощущение нехватки воздуха.

Также, по данным британских специалистов, у людей с развивающимся раком легких отмечается потеря аппетита, резкое снижение веса и чувство усталости.

Кроме того, тревожными симптомами могут стать повторяющиеся инфекции грудной клетки и акне на груди и плечах.

При обнаружении перечисленных признаков медики рекомендуют пройти обследование у специалистов.

